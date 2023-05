(Vídeo) La CUP culpa Andorra en la seva campanya a la Seu de la pujada dels lloguers

Andorra la VellaLa candidatura de la CUP a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha publicat el seu espot electoral per a les municipals que se celebren aquest diumenge. L'anunci culpa Andorra de la pujada dels preus dels lloguers a la ciutat. Assegura que molts andorrans s'estan desplaçant a la Seu "per culpa dels turistes" i que com a conseqüència a ells els hi estan apujant els preus de l'habitatge.