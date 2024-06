(Vídeo) Indignació per la diferència de preu entre el túnel del Cadí i el de Puymorens

Andorra la VellaUn usuari ha compartit en les seves xarxes un vídeo de més d'un minut per compartir la seva indignació per la taxa que es cobra per creuar el túnel del Cadí. Considera el preu de 10 euros per a motos és inacceptable, principalment tenint en compte la comparativa amb el de Puymorens, que té una llargada similar i costa menys de la meitat. Tot això, com recorda ell, tenint en compte que el salari mínim francès és considerablement superior al d'Espanya.