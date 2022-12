(Vídeo) El viatge de dos germans a Andorra que quasi acaba en tragèdia

Andorra la VellaDos germans van decidir visitar Andorra en un viatge curt. Van arribar i van visitar alguns punts emblemàtics del país. Fins aquí, tot bé. La situació va empitjorar quan van agafar el cotxe per tornar a Barcelona. Segons han explicat al vídeo que van penjar a TikTok, de tornada, un vehicle va envair el carril i van patir un accident prou aparatós per a destrossar el cotxe, tal com mostren les imatges. Finalment, van ser traslladats a l'hospital i no va haver-hi conseqüències greus. Tot i això, l'accident va deixar tan malmès el vehicle que el final de la història podia haver estat tràgic.