(Vídeo) Youtubers argentins recomanen els aspirants a temporer canviar Andorra per Malta

Andorra la VellaLa tendència habitual fa unes setmanes era trobar-se amb un munt de vídeos de creadors de contingut de Llatinoamèrica a través de diferents xarxes socials que recomanaven anar a Andorra durant la temporada d'hivern per treballar per les condicions que s'oferien. Molts d'ells no tenien en compte que la situació en el mercat d'habitatge andorrà feia que deixés de ser un destí tan atractiu com era. Ja no es troben vídeos d'aquest tipus. Ara n'hi ha que recomanen altres destins, com Malta. Una parella d'argentins ha publicat un vídeo en el qual insten a les persones que volen migrar amb viatjar a Malta arran de les dificultats que molts s'han trobat al Principat.