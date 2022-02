Una vintena de joves ja han superat el programa Okupa't d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha celebrat aquest dimarts l'acte d'entrega de diplomes als quatre joves que han finalitzat la tercera edició del programa Okupa't, un projecte de desenvolupament competencial que té com a finalitat introduir en el món laboral als joves que en l'actualitat no estudien ni treballen i que no tenen clar cap a on dirigir-se en el futur. En un inici van ser sis les persones que van començar aquesta edició, malgrat que dos la van abandonar. En total, el programa d'inserció laboral escaldenc ja ha format una vintena de joves des que es va posar en marxa.

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, s'ha mostrat satisfeta pel funcionament del projecte i ha recordat que ha anat evolucionant des del seu inici, ja que en un primer moment només s'allargava durant un mes -en la tercera edició han estat dos- i també s'han ampliat el nombre d'hores, passant de 6 a 8 diàries. A més, i amb la voluntat de donar l'oportunitat de formar-se a més persones, el comú també ha decidit pujar l'edat de participació, per la qual cosa hi poden prendre part joves d'entre 16 i 21 anys.

Al llarg del programa Okupa't els joves han pogut treballar amb diferents departaments del comú percebent el salari mínim per tal de veure amb quin d'ells se senten identificats i comprovar si es tracta d'una feina que podrien realitzar en el futur. Una vegada finalitzat el projecte, els joves reben una certificació de la seva feina i continuen amb el seu procés de formació i integració al món laboral de la mà del Govern a través del Servei d'Ocupació.

La consellera de Gent Gran, Infància i RRHH, Magda Mata, ha valorat que l'Okupa't és "un programa viu, interactiu i que es va adaptant a les demandes dels joves". En aquest sentit, ha destacat l'encert que ha suposat dur a terme els aspectes més teòrics durant els matins i passar a la part pràctica a les tardes. També ha detallat que en aquesta edició s'ha inclòs un curs complet de primers auxilis i unes xerrades a càrrec del SOA que han servit per donar a conèixer als participants els drets i els deures de cada treballador.

A nivell teòric, el programa ha incorporat formacions d'orientació i inserció laboral, s'han explicat coneixements de la parròquia i també s'han ensenyat habilitats socials de la mà de professional del comú. Ara, la corporació ja té la vista posada en la quarta edició del projecte que, tal com ha avançat Mata, inclourà novetats tant en la durada, ja que podria allargar-se fins a quatre mesos, com en els continguts.

Després de l'entrega dels reconeixements, Yuam Canut i Eric Moro, dos dels joves participants, han destacat que el programa Okupa't ha estat de molta ajuda, ja que abans de formar-hi part no tenien clar a què dedicar-se ni estaven motivats per a estudiar ni treballar. "Un amic que va estar a l'anterior edició em va dir que ho intentés perquè això em donaria una oportunitat i la veritat és que m'ha obert portes, m'han ajudat a poder entrar al batxillerat i he pogut trobar una estabilitat gràcies a això. És una oportunitat que s'ha de donar a tots els joves", ha declarat Moro. Tots dos joves han aprofitat la seva experiència al comú per conèixer certs àmbits interessants per a dedicar-s'hi professionalment. En concret, han assenyalat els departaments de Social i de Circulació com aquells sectors on els agradaria treballar.

Està previst que al llarg del 2022 es puguin celebrar diverses edicions del projecte. El comú ha pressupostat uns 180.000 euros per aquesta fi. Tot i això, tal com ha exposat Mata, la voluntat de la corporació és treballar amb grups petits per tal de poder donar un tracte més personalitzat als joves.