Es fan virals uns tuits de queixa pels rètols i l'atenció en castellà en bars de Canillo

CanilloEs pot calcular que un dia després de fer públic el tuit on es queixava de la situació del català en els bars de Canillo el seu autor haurà superat les 20.000 visites. La queixa inicial, amb fotografies de quatre establiments canillencs amb retolació en castellà, va obrir l'enèsima polèmica entre 'indepes' i 'españolistes' a Catalunya. Aquest cop discutint sobre si Andorra ha de preservar o no la seva única llengua oficial. Les queixes de l'autor del tuit anaven més enllà de la retolació. Criticava que ens els bars canillencs que van entrar no els hi parlaven en català. I va incidir que havia vist un andorrà haver de canviar al castellà per poder demanar en un dels locals. Per tot plegat va decidir fer públic que havia marxat dels establiments de Canillo en protesta per la inexistència del català.