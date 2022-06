El VPC se'n va a Encamp

Andorra la VellaEl VPC de Rugbi jugarà les dues properes temporades a Prada de Moles. Tal com va avançar ANA Esports, les peces del trencaclosques del Nacional van encaixant i la primera que l'històric club de rugbi accedís a traslladar-se a la parròquia encampadana, amb tota la seva base. Aquest matí, després de la reunió que van mantenir ahir el VPC, la Federació de Rugbi i el Govern, s'ha emès un comunicat conjunt entre les dues entitats esportives on es confirma aquest punt. A més a més, i tal com es va explicar des d'aquest portal, la FAR volia continuar jugant els partits internacionals al Nacional, fet que està acceptat per totes les parts.