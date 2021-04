Xavier Jové i Sabrina Solana guanyen la segona edició de la Otso Trail Dog

EncampXavier Jové, amb la seva mascota Gares, i Sabrina Solana, amb el seu ca Loud, s'han proclamat aquest diumenge guanyadors de la categoria general masculina i femenina de la segona edició de la Otso Trail Dog, un esdeveniment que ha tingut lloc durant aquest matí a la parròquia d'Encamp, amb sortida i arribada a la plaça dels Arínsols. Els corredors han aconseguit assolir la primera plaça en el recorregut de nou quilòmetres, amb uns cronos de 45 minuts i 15 segons i 52 minuts i 50 segons respectivament. Per tancar el podi, Lluís amb el seu gos Menta i Bàrbara amb Anxova han quedat en segona posició, mentre que Max i Shadow, i Sara i Shira s'han fet amb la tercera.

Per a aquesta edició, la corporació ha aconseguit assolir el nombre màxim d'inscrits, un centenar. A més, cal destacar que el 80% dels participants eren debutants. També hi ha hagut partit de gènere, amb un 50% de participació masculina i femenina, i fins al 35% dels inscrits han estat persones de fora d'Andorra. Així mateix, personalitats de renom residents al Principat tampoc s'han volgut perdre la cita, com és el cas de l'exciclista professional Joaquim 'Purito' Rodríguez. A banda d'aquests premis, també s'han entregat guardons als tres primers classificats de la categoria de tres quilòmetres i de gossos de menys de 25 quilos, secció femenina i masculina, arribant a obsequiar així fins a 18 participants totals.

El conseller de Joventut i Esports del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez, ha reconegut que tot l'esdeveniment "ha anat perfecte" i s'ha mostrat "satisfet" de com s'ha desenvolupat tot plegat, malgrat que la pluja ha amenaçat la jornada a mig matí. Tenint en compte la primera edició de la Otso Trail Dog va registrar pocs inscrits a conseqüència del confinament i els efectes de la pandèmia, "aquest any teníem molta il·lusió", ha dit.

Per al comú, es tracta d'una prova "que ha anat a més" i que s'espera que tingui un llarg recorregut en el temps. A més, ha posat en relleu la satisfacció transmesa per part dels participants: "Els corredors estan molt contents i de ben segur que els animals també", ha indicat, afegint que ara del que es tracta és de "seguir creixent i gaudir d'aquest esport".

Precisament, anar promocionant esdeveniments d'aquesta mena van en la línia de potenciar "el turisme esportiu" a la parròquia. "Tenim uns compromisos adquirits com a vila europea de l'esport, tant pel guardó com per la nostra política, i volem seguir creixent en aquest àmbit", ha conclòs.