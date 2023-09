La xocolata més enllà de les postres

Si ets un amant i fanàtic de la xocolata, aquest és l'article que estaves esperant. És cert que la xocolata agrada a la gran majoria i avui dia la trobem en els pastissos i brioixeria i coneixem totes les seves varietats (xocolata negra, xocolata amb llet, xocolata blanca, xocolata amb ametlles o amb altres fruits secs. Però sabies que la xocolata és un ingredient que et pot servir per completar plats salats?

En el receptari de la nostra terra hi trobem plats clàssics com el conill, la llagosta o el pollastre amb llagostins que inclouen la xocolata. Alhora, la xocolata és molt present en guisats i rostits a través de la picada (la tècnica culinària que consisteix a aixafar en un morter diversos ingredients com alls, fruita seca, pa torrat, galetes, julivert, safrà i fetges de pollastre o de peix, segons el plat). La picada s'afegeix sempre al final de la cocció del guisat per donar aquell toc que fa que el plat sigui exquisit.

