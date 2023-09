Un accident deixa un ferit lleu a l'N-260 a Estamariu

Andorra la VellaUna persona ha resultat ferida lleu aquest divendres en un accident de trànsit al quilòmetre 220 de l'N-260, al municipi d'Estamariu. Per causes que s'estan investigant han topat una camioneta i un camió. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 8.38 hores, tal com informa Ràdio Seu.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, el SEM i els Mossos d'Esquadra. El trànsit a la via, que ha hagut de tallar-se, s'ha restablert cap a dos quarts de deu del matí. La persona ferida ha estat traslladada a l'Hospital de la Seu d'Urgell.