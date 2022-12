Arrestats per amenaçar-se de mort per WhatsApp

Andorra la VellaLa nit de dijous la policia va detenir dos homes, residents de 53 i 32 anys, a Sant Julià de Lòria com a presumptes autors d’un delicte contra la llibertat per amenaces mútues de mort a través de missatges i fotografies enviades per WhatsApp. En una de les imatges, l’home de 32 anys mostrava un ganivet d’11,5 centímetres que els agents li van requisar posteriorment al seu domicili.

D'altra banda, la matinada d’aquest divendres prop d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, s’ha arrestat un altre home, no resident de 21 anys, per insultar els agents de Policia.