'Connor' el nou gos rescatat que serà policia

Andorra la VellaConnor és un gos rescatat que ja ha començat a treballar amb el seu guia, amb l'objectiu de ser totalment operatiu quan compleixi 1 any d'edat. Aquest cadell és un pastor belga malinois, una raça reconeguda per la seva intel·ligència i adaptabilitat a diferents especialitats policials.

La Policia d'Andorra dona la benvinguda a Connor, aplaudint la seva arribada i esperant amb il·lusió el dia en què esdevindrà un gos policia totalment preparat per afrontar les seves tasques.

La incorporació de Connor representa una gran alegria per a l'equip policial, ja que el seu compromís amb el benestar i la seguretat del país és inqüestionable. Des de la Policia d'Andorra, desitgem a Connor una llarga i exitosa carrera com a #gospolicia, així com moments plens de satisfacció i llaços d'amistat amb els seus companys humans.