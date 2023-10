Un cotxe es precipita qiunze metres al buit a la Massana

La MassanaEl conductor del cotxe que es va precipitar ahir a dos quarts de dotze de la nit en la rotonda massanenca del Túnel dels Dos Valires es troba en estat greu. Els fets van tenir lloc quan, per motius que encara no estan determinats, el conductor va perdre el control del vehicle i va sortir-se de la via. Va caure al buit, en principi sense cap altre vehicle implicat, i va caure 15 metres abans d’estimbar-se. Tal com va publicar Poble Andorrà ahir a la nit, bombers i policies es van desplaçar fins el lloc dels fets i van rescatar el conductor del cotxe. La carretera es va tallar durant les operacions de rescat. L’home va ser traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell on es troba actualment ingressat.