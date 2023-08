Detingut per amenaçar un familiar amb un ganivet

La MassanaLa policia va arrestar dissabte un jove a la Massana acusat d’un delicte d’amenaces en la mateixa llar. Els fets van tenir lloc per un enfrontament familiar que va acabar amb les amenaces amb l’arma. Es va avisar la policia i el jove va ser arrestat. El detingut es preveu que aquesta tarda passi a disposició judicial perquè encara està declarant davant de la policia. No era la primera vegada que havia estat detingut i té antecedents per altres tipus de delictes. Fonts properes al cas van informar que ‘conegut’ per la policia ja que ha estat involucrat en diferents situacions conflictives.