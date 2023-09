Detingut per ferir un altre home amb una arma blanca a un bar de Puigcerdà

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte un home de 25 anys a Puigcerdà per, presumptament, haver agredit un altre home de 47 anys amb arma blanca per motius que es desconeixen. Tal com informa Ràdio Seu, els fets van tenir dijous passat a les 21.50 hores en una terrassa d'un bar situat al passeig 10 d'Abril. La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Cerdanya, des d'on va ser derivada posteriorment en estat greu al Vall d'Hebron de Barcelona. Hores després es va arrestar una dona de 49 anys per la seva presumpta relació amb l'agressió.

El detingut, acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i amb antecedents, va passar diumenge a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.