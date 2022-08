Detingut per insultar a la policia després d'alterar l'ordre públic al carrer

CanilloEl passat dissabte a les 23:40 h la policia va detenir a un home resident de 40 anys a Canillo com a presumpte autor d'un delicte contra l'honor. Segons explica el comunicat policial, els agents van ser requerits per una alteració de l'ordre a la via pública. Un cop van arribar al lloc on se'ls va requerir, van trobar a una persona que es trobava "en un fort estat d'embriaguesa" i mantenint un relat incoherent. Els agents interventors li van dir que marxés del lloc. En rebre aquesta petició per part de la policia, l'home va manifestar una actitud "irrespectuosa" envers els funcionaris i els va insultar, motiu pel qual es va efectuar la seva detenció.