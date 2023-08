Detingut per tres delictes el conductor que va provocar un accident al Port d'Envalira

EncampLa Policia informa d'un accident entre dos vehicles, un amb matrícula andorrana i un amb placa francesa, divendres al vespre al Port d'Envalira. En el xoc va resultar ferida la passatgera del cotxe francès, una dona de 59 anys i no resident, que va ser traslladada a l'hospital.

El conductor del vehicle amb matrícula andorrana, de 34 anys, va ser detingut per un delicte contra la seguretat col·lectiva per positiu d'alcohol i drogues al volant, per un delicte contra la integritat física i moral per causar lesions a la passatgera de l'altre vehicle, i per un delicte contra l'administració de justícia per incomplir l'horari estipulat en la pena de privació del permís de conduir que té vigent.