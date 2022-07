L'incendi del Bages, que va malmetre la qualitat de l'aire d'Andorra, va ser intencionat

Girona“La principal hipòtesis és que va ser intencional”. Aquesta és la conclusió de la investigació que els Agents Rurals han realitzat sobre l'incendi que va arrassar 1.743 hectàrees i una seixantena de cases (un terç de forma total) al Bages, entre aquest diumenge i dilluns, i que el fum d'aquest va arribar fins a Andorra empitjorant la qualitat de l'aire. El cap de la Catalunya Central, Jaume Torralba, ha exposat que els “ha costat” trobar on hauria començat, però que finalment tenen la ubicació. “S’ha originat al costat d’un camí, a la riera de Santa Creu, en un lloc amb molt mala baba. Perquè hi ha molt de bosc i amb molta pendent, i això va fer que es desenvolupés de manera molt ràpida”, ha subratllat.

Torralba ha indicat que estan treballant amb els Mossos d’Esquadra i que el cas està en mans d’un jutge. “Un cop està judicialitzat, s’han de seguir les pautes i ordres dels jutges”, ha assenyalat per justificar que no pogués donar detalls de si tenien algun sospitós. El responsable de la Catalunya Central ha afegit que el foc que es va originar el 12 de juliol a Sant Vicenç de Castellet també va ser intencional, però va seguir unes pautes diferents al del Pont de Vilomara. "El de Sant Vicenç va ser al vespre i al costat d'una zona urbanitzada, en canvi el de Pont de Vilomara va començar al migdia, i a 3'5 quilòmetres lluny del nucli de Vilomara, a l'interior del bosc", ha puntualitzat.

Torralba també ha volgut deixar clar que, en canvi, el foc d’ahir al migdia prop de l’antic abocador de Manresa no va ser intencional, sinó que va ser un rapinyaire que es va electrocutar. "Va caure encès a terra i, en contacte amb la vegetació, va originar l'incendi. Ho vull deixar clar perquè ahir corria que va ser intencionat i no és així", ha destacat.

Treva després de dos ensurts

Els Bombers han pogut donar per estabilitzat aquest matí el foc que va començar ahir a la tarda en una zona de molt difícil accés d'Àger, a la Noguera, i ara confien poder controlar durant el dia d'avui tant aquest foc com el que ha arrasat 1.743 hectàrees i més d'una trentena de cases (algunes de forma total) al Bages. Aquest segon foc, que va començar diumenge a la tarda al Pont de Vilomara, ja es va poder estabilitzar ahir al vespre i això va permetre traslladar efectius en helicòpter a lluitar contra les flames a la Noguera. Això ha ajudat als treballs de la nit i, a les 9.40 hores d'aquest dimarts, l'incendi d'Àger s'ha donat per estabilitzat després d'haver cremat unes 71,14 hectàrees, segons els Agents Rurals, que assenyalen que tota l'afectació se situa dins el PEIN Serra del Montsec.

A diferència del foc del Bages, aquest no és a prop d’urbanitzacions. Els treballs es concentren ara en els flancs: en el dret, que és el que podria obrir-se cap al Castell de Mur, i en l'esquerre, al vessant d'Àger. Sobre el terreny hi ha 26 camions i vuit mitjans aeris remullant els punts calents en els dos flancs per evitar revifades.

"Estabilitzat no vol dir en cap moment apagat, sinó que no es belluga. Els mitjans continuen treballant", ha advertit el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, en una atenció als mitjans de comunicació al centre de comandament. Segons ha explicat Solé, els Agents Rurals han confirmat que la causa del foc va ser l'accident d'un helicòpter, que transportava material per a unes obres a la via del tren i hauria tocat un fil elèctric, però ha afegit que caldrà investigar què va passar exactament, segons declaracions recollides per l'ACN. La línia de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur està tallada i s'ofereix servei alternatiu amb autobusos.

"Cal continuar molt amatent perquè el risc d'incendi continua sent molt alt", ha avisat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha dit que les causes dels focs que han assolat el país aquests dies encara s'estan investigant, però que tothom ha de ser "extremadament curós" amb les activitats que fa al bosc. Els Agents Rurals treballen, de fet, amb la hipòtesi que el foc iniciat aquest diumenge al Bages ha estat provocat. Així ho ha exposat el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha assegurat que no s'han trobat evidències d'altres causes. Mossos d'Esquadra i Agents Rurals ja han obert una investigació conjunta sobre aquest foc, que va començar diumenge en una zona que estava tancada pel risc extrem d'incendi.

Noves imatges aèries de l'incendi forestal d'Àger. La major part de la superfície afectada va cremar ahir. Ara, #bomberscat hi som amb 30 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. pic.twitter.com/zPL0ce0hxy — Bombers (@bomberscat) 19 de julio de 2022

Optimisme al Bages

El cap dels Bombers, David Borrell, ha sigut optimista pel que fa a l'atac del foc del Pont de Vilomara, al Bages, que els Bombers confien que podran donar per controlat aquesta nit si no hi ha represes. Aquesta última nit "no hi ha hagut activitat complicada", tampoc al flanc dret, que és el que més preocupava perquè amenaça el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac amb un potencial de 6.000 hectàrees. No ha crescut ni l'àrea afectada, ni les cases cremades (almenys una trentena, sobretot a la urbanització de River Park), ha detallat en declaracions a RAC1.

El foc del Bages Situació el dia 18 de juliol, amb els dos incendis ja estabilitzats sant fruitós de bages navarcles C-16 les Brucardes MANRESA Evolució de l’incendi del dia 17 al 18 de juliol Bufalvent River Park 46,3 ha C-16 el pont de vilomara 1.743,1 hectàrees cremades Marquet Paradís C-16 1 km sant fruitós de bages navarcles C-16 les Brucardes Evolució de l’incendi del dia 17 al 18 de juliol MANRESA Bufalvent River Park 46,3 ha 1.743,1 hectàrees cremades el pont de vilomara Marquet Paradís C-16 1 km sant fruitós de bages navarcles C-16 les Brucardes Evolució de l’incendi del dia 17 al 18 de juliol MANRESA Bufalvent River Park 46,3 ha 1.743,1 hectàrees cremades el pont de vilomara Marquet Paradís C-16 1 km

Durant la matinada, 49 dotacions terrestres han treballat sobre la zona del Pont de Vilomara per remullar l'àmbit afectat i 11 més ho han fet a la zona de Manresa, en un segon foc que es va poder donar per controlat ahir a les 22.46 h i on els Bombers han repassat petites represes i diverses fumaroles.

L’estabilització del foc del Pont de Vilomara, ahir al vespre, va permetre que els 200 veïns desallotjats poguessin tornar als seus immobles acompanyats dels serveis d’emergències, però no tots ho van poder fer. Depenia de si les flames havien entrat a casa seva i de l'estat en què havia quedat. Una vintena de persones han passat la nit a l'espai polivalent del Pont de Vilomara per la impossibilitat de tornar a casa seva. Aquest centre es mantindrà encara obert per cobrir les necessitats dels desallotjats, segons ha informat Protecció Civil. Encara hi ha, també,188 abonats sense llum, tots ells al terme municipal del Pont de Vilomara. A la urbanització de River Park tampoc hi ha subministrament d'aigua.