El jutge condemna l'acusat de matar un paleta a Puigcerdà per assassinat agreujat i robatori violent

GironaEl jurat popular ha declarat culpable d'assassinat agreujat i robatori violent Stepan Lescov, l'acusat de torturar i matar un paleta a Puigcerdà per robar-li diners la nit del 31 de gener del 2020, tal com recull Ràdio Seu. Per unanimitat, aquest dijous han conclòs conclou que el processat, de 36 anys i originari de Moldàvia, va atacar la víctima a traïció i que l'home atacat no va tenir cap possibilitat de defensar-se. El veredicte també recull que Lescov es va acarnissar amb el paleta, infringint-li un patiment innecessari, quan li va clavar una pallissa i li va fer cremades abans d'escanyar-lo fins a la mort. Tot i això, en la decisió hi aprecien l'atenuant d'embriaguesa.

Les acusacions, paral·lelament, han sol·licitat que el processat sigui expulsat del país tan bon punt compleixi tres quartes parts de la condemna i pugui accedir a la llibertat condicional, tenint en compte que té la nacionalitat moldava i que al seu país ja tenia antecedents penals per d'altres fets violents, cosa que no va impedir que pogués entrar legalment a l'Estat espanyol.

Pel que fa al cosí de l'assassí, en canvi, l'han absolt del presumpte delicte d'encobriment perquè consideren que aquest segon acusat no sabia que el condemnat havia comès un assassinat quan aquest li va demanar que l'acollís a casa seva, a Girona. Després de la lectura del veredicte, el magistrat-president ha dissolt el tribunal del jurat. El fiscal Víctor Pillado ha demanat que imposin 27 anys presó a Lescov. L'acusació particular s'hi ha adherit. La defensa, encapçalada pel lletrat Joan Planella, ha sol·licitat la pena mínima.

El veredicte ha declarat l'acusat culpable de tots els delictes dels quals l'acusaven. El jurat ha considerat provat que la tarda-vespre del 31 de gener l'acusat i la víctima van estar consumint alcohol plegats a diferents locals de Puigcerdà i va ser aleshores quan va descobrir que el paleta havia cobrat recentment una "quantitat important" de diners i va decidir apoderar-se'n. Per això, quan ja havien acabat la festa i el paleta era a casa seva a un habitatge semiabandonat als afores de la població, Stepan Lescov va anar fins al domicili, hi va entrar saltant un tancat i va accedir a l'habitació on hi havia la víctima rebentant una porta. Eren cap a dos quarts d'onze de la nit. Segons el veredicte, el paleta només va tenir temps de fer una trucada al telèfon d'emergències 112 però estava tan afectat pel consum d'alcohol (2,77 en sang) que no va poder fer-se entendre gaire.

Assassinat amb acarnissament

El jurat conclou que la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se quan l'acusat el va atacar, deixant-lo en un estat "d'inconsciència" clavant-li una pallissa amb un pal amb punta metàl·lica i, també, a cops de puny i puntades de peu. A més a més, es declara provat que es va acarnissar amb el paleta infringint-li un "patiment innecessari" abans d'escanyar-lo fins a la mort. El jurat ha remarcat que, segons l'autòpsia, la víctima tenia cremades segurament fetes amb un cigarret a diferents parts del cos i que, com a resultat de l'atac, li va fracturar la mandíbula i li va fer saltar dents. Uns "signes de brutalitat" i unes "lesions innecessàries" que, segons ha resolt el jurat, no estaven relacionades amb l'objectiu final de matar-lo.

Pel que fa a l'atenuant d'embriaguesa, el jurat popular conclou que l'acusat tenia les capacitats volitives i cognitives "afectades lleugerament" per la gran quantitat d'alcohol que va estar consumint aquell dia.

El presumpte encobridor, absolt

Paral·lelament, per cinc vots a quatre, s'ha conclòs que no s'ha demostrat que el cosí de l'assassí, quan el va anar a buscar a Puigcerdà després del crim i el va acollir a casa seva a Girona, no sabia que Stepan havia matat algú. Per això, ha quedat absolt, tal com sol·licitava l'advocat de la defensa, Carles Monguilod.