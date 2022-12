L'amenaça amb un ganivet de cuina de 10 centímetres i acaba arrestat

Andorra la VellaLa policia ha detingut aquesta setmana un home, resident de 40 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva i contra la llibertat per amenaçar una altra persona amb un ganivet de cuina amb una fulla de 10 centímetres.

Els agents també van detenir dijous un home, no resident de 28 anys, per intentar entrar al país per al frontera del riu Runer en possessió d’1,1 grams de cocaïna i 4,1 grams d’haixix.

Quant a les alcoholèmies, entre dimecres i divendres s’ha arrestat sis persones d’entre 27 i 55 anys, una de les quals també es trobava en possessió de 2,9 grams de cocaïna. El positiu més elevat ha estat el d’un home no resident de 44 anys amb una taxa de 2,70 grams d’alcohol per litre de sang.