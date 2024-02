Lamenten la mort d'un esquiador de la Vall d'Aran a l'snowpark de Beret

Andorra la VellaUn veí de Bossòst, de 20 anys, ha mort aquest dilluns de resultes de les lesions patides en un accident a l'Snowpark de l'estació de Baqueira Beret. Tal com informa Ràdio Seu, els fets es van produir a primera hora de la tarda en aquesta àrea reservada a la pràctica de l'esquí i el surf de neu d'estil lliure.

El fatal accident el va fer públic l'estació mateix, que al vespre va publicar un comunicat en el qual confirmava que "a primera hora d’aquesta tarda s’ha produït un accident a l’Snowpark de la zona de Beret". El text també detallava que "atesa la gravetat de les lesions", l'equip de rescat a pistes havia "activat la seua evacuació en helicòpter dels Pompièrs d’Aran fins a l'hospital de Vielha". D'altra banda, segons ha informat Segre de fonts dels serveis d'emergències, el jove havia patit una aparatosa caiguda, que li va causar lesions severes. Concretament, s'hauria fracturat vèrtebres i també hauria patit lesions a la zona del coll. Per tot plegat, quan l'helicòpter va arribar a l'Espitau d'Aran el noi ja estava en estat crític i no se li va poder salvar la vida. El fet ha causat consternació a la vall i especialment al poble de Bossòst, on vivia la víctima.

Aquest és el primer accident mortal d'esquí que es produeix a l'Alt Pirineu i Aran des de fa gairebé dos anys. El darrer havia estat l'abril de 2022 i també a la Val d'Aran. Un jove de Reus de 22 anys va ser arrossegat per una allau a l'entorn de Baqueira, tot i que en aquell cas l'accident es va produir en una zona fora pistes. L'esquiador va ser traslladat a l'Espitau d'Aran, on va morir per la gravetat de les ferides.