Una operació coordinada per recuperar un cotxe amb parany comunal no va acabar bé

EscaldesUn jove marroquí i un andorrà es van posar d’acord amb una noia per recuperar el cotxe del germà de l’andorrà que havia estat retirat pel comú d’Escaldes perquè estava va mal aparcat. El vehicle era un BMW 320 de matrícula andorrana que portava tres mesos al dipòsit del comú d’Escaldes a Caldea i tenia un parany posat. En fer tants dies que estava amb el parany havien de satisfer més de dos mil euros per recuperar-lo degut a les despeses de pupil·latge perquè cada dia comptava com un d’aparcament no satisfet.

Els dos joves i la noia, que no ha estat identificada, van accedir a l’aparcament Comunal del Centre Termolúdic Caldea amb un vehicle BMW X5 matrícula andorrana conduït pel marroquí. El BMM 320 estava en la zona de dipòsit comunal amb el parany groc immobilitzador. Quan van arribar al costat del vehicles que se’n volien emportar van activar un carregador de bateria de cotxe, entenent que com feia dos mesos que el vehicle no es movia difícilment arrancaria directament.

Un cop engegat el cotxe, els dos homes es van posar a treballar en la returada del parany que tenia instal·lat el BMW 320. Quan ho van aconseguir van guardar el parany groc dins del maleter del 320. Seguidament, l’andorrà i la noia van pujar al BMW 320 i el marroquí va conduir l’X5. Van situar el segon cotxe enganxat al primer en la tanca de sortida per poder marxar sense el lector de matrícules.

Els dos homes van ser condemnats perquè quan van executar el cop no van pensar que les càmeres de seguretat ho gravarien tot. I a la noia no van voler identificar-la.