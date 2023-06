Un petard esclata prop de la cara de tres menors i els fereix

Escaldes-EngordanyLa nit de Sant Joan no ha derivat en cap ferit greu ni per petards ni per conducció, pero sí s’han registrat diferents incidents. En el balanç d’activitat al Servei d’Urgències del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària entre les 23:00 hores del 23 de juny i les 09:00 hores del 24 de juny es recull que el principal problema que hi ha hagut amb els petards ha afectat a tres menors. Els infants estaven manipulant el petard que ha acabat explotant prop de la cara dels tres nens. A conseqüència de l’esclat els tres menors han patit ferides facials. Els tres han estat donats d’alta, segons ha informat el departament de comunicació de l’Hospital.