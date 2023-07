Un policia fora de servei involucrat en una baralla acaba a l'hospital

EncampUn policia que es trobava fora de servei va barallar-se amb joves del poble de matinada. Els fets no han quedat establerts del tot. L’agent i els joves s’haurien enfrontat per una discussió prèvia. En la baralla, el policia fora de servei i que no anava vestit d’uniforme va acabar rebent un impacte a la cara amb un objecte. Com a conseqüència del cop, l’agent va patir ferides importants a la cara. Tot i que no va ser de forma immediata, el policia va acabar a l’hospital on suposadament van haver de suturar la ferida. L’origen del conflicte, segons les fonts consultades, no ha estat determinat. No hi ha constància que l’incident, com a mínim fins dilluns a la nit, hagi derivat en cap detenció.