Queixa a les xarxes per haver de muntar un ciri per ser atesa en català a Andorra

Andorra la VellaUna usuària de Twitter ha mostrat el seu enuig per no haver estat atesa en català ni en un restaurant ni en diverses botigues de les avingudes Meritxell i Carlemany d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. En concret, en una piulada explica que va demanar la carta en català a una coneguda cadena de restaurants italians i que un cambrer, parlant en castellà, li va dir que no la tenien. Llavors, la usuària, tot cridant i fent palesa la seva disconformitat, va demanar a la seva acompanyant que li traduís. La reclama i la posterior traducció van ser amb un to de veu elevat, fet que va provocar que, "per art de màgia" aparegués una carta en català. La tuitaire lamenta i considera "vergonyós" que hagués de muntar aquest ciri per haver de ser atesa en la llengua oficial del país.

Aleshores vaig cridar ben fort a la meva companya: “pots traduir-me tu la carta?” Llavors de seguida van dur-me-la en català. És vergonyós que et parlin en castellà a Andorra i que hagis de muntar un espectacle perquè et respectin els drets lingüístics. — 🍒 (@ciirera) 1 de septiembre de 2022