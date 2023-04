Intenta robar una escultura però no li entra en el cotxe

Andorra la VellaCinc joves estaven al carrer de la Sardana d'Andorra la Vella passades les set del matí i presumptament tornaven de festa. El grup es va dirigir cap a la zona on hi ha una escultura anomenada “Maniquí del Barri de les Flors” propietat del Comú d’Andorra la Vella.

Un d’ells va arrencar l'escultura del suport on estava fixada i va intentar introduir-la dins d’un dels dos vehicles amb els quals havien arribat al lloc. Com no ho va aconseguir, el jove va abandonar el maniquí sobre la vorera i l'escultura va quedar força malmesa.

El jove sospitós d'haver fet la destrossa no va poder ser identificat plenament perquè les imatges de les càmeres de seguretat d’un local comercial proper al lloc dels fets, de les quals es van extreure uns fotogrames, no definien prou clarament que fos ell qui va arrencar l'estàtua.

El cotxe on va intentar introduir el maniquí era del mateix model i color del que tenia l'acusat, però les imatges no mostraven la matrícula. El jove tenia aquell cotxe però oficialment l'havia adquirit nou dies més tard després dels fets. El cotxe, segons la dona que li va vendre li havia estat entregat uns dies abans del canvi de nom formal, però l'antiga propietària no va saber especificar quin dia exactament li havia entregat. Per tant, el jove va ser absolt per la presumpció d'innocència.