Torna l'enviament de correus suplantant la policia

Escaldes-EngordanyDiversos ciutadans estan tornant a rebre correus electrònics fraudulents suplantant la policia. Es tracta d'un succés que ja va ser denunciat per diversos usuaris fa unes setmanes a través de les xarxes socials. En el correu, els emissors envien una citació judicial falsa on es fan passar pel director del cos informant que l'usuari ha comès diversos delictes relacionats amb la pornografia infantil.

La missiva continua demanant al receptor que contesti el correu electrònic "donant explicacions" a tenir en compte a l'hora d'imposar una suposada sanció. Per fer-ho, donen un termini de 48 hores. El primer que salta a la vista per veure que el missatge és fals és que es presenten com l'exdirector de la policia, Jordi Moreno, també parlen de l'exministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell.

Des de la policia es demana a la ciutadania no contestar en cap cas aquests correus electrònics, esborrar-los i posar els fets en coneixement de les autoritats.