Tres detinguts al Pas amb cocaïna, heroïna i èxtasi

Escaldes-EngordanyLa policia ha detingut la matinada d'aquest divendres al Pas de la Casa a tres homes, no residents de 30, 38 i 41 anys, amb 3,6 grams de cocaïna, 1,5 grams d'heroïna, dues pastilles d'heroïna i dues d'èxtasi. A banda, durant aquesta setmana el cos d'ordre també ha arrestat a un no resident de 28 anys que accedia al Principat per la frontera del riu Runer amb 0,2 grams de cocaïna i, finalment, un altre home no resident de 33 anys al Pas amb 0,7 grams, també de cocaïna. Igualment, dijous a la nit es va detenir un no resident, de 27 anys, a la frontera amb Espanya en possessió de 0,4 grams d'MDMA.