El veí intoxicat pel dissolvent d'obres veïnes agraeix a Andorra Endavant el seu suport

Andorra la VellaManel Àlvarez, veí d’Andorra afectat per la intoxicació amb dissolvent, ha emès declaracions agraint el suport de Carine Montaner i Andorra Endavant després d’enfrontar-se als vapors tòxics generats per obres veïnes.

“Agrair a la Carine Montaner que ha sigut gràcies a ella hem pogut perquè sent un càrrec públic, sense ella no haguéssim començat i poder fer saber a la gent el que ens ha passat, i ells ens ha ajudat ens ha recolzat, ha estat sempre al nostre costat. Agrair a Andorra Endavant i amb ella, altres de més no ens van fer cas, ens van tractar com si fos un tema entre privats i que ens espaviléssim” declara a RTVA.

La parella, residents a la carretera d’Engolasters, es va intoxicar pels vapors del dissolvent amb toluè alliberats per les obres del veí, obligant-los a abandonar casa seva durant mesos. Després de ser ingressats per intoxicació, Manel Àlvarez assegura que encara no poden tornar, ja que continuen detectant-se rastres de toluè a la seva llar.

Àlvarez descriu com la seva vida ha estat profundament afectada econòmicament i emocionalment, sense poder tornar al seu pis fins avui. Les declaracions destaquen el suport de Carine Montaner i Andorra Endavant, com a únic partit que l’ha ajudat mentre altres organismes no van donar resposta satisfactòria. La intoxicació va tenir lloc entre febrer i març del 2022, i la parella va presentar una querella que va ser absolta pel batlle, absolvint el propietari, la constructora i el director de l’obra.