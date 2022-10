La víctima mortal del xoc frontal a l'N-260 a Isòvol era veí de la Seu

La Seu d'UrgellUn veí de la Seu d'Urgell ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit la carretera N-260, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre viari s'ha produït al punt quilomètric 193, al terme municipal d'Isòvol, tal com informa Ràdio Seu .

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 16.13 hores. Per causes que ara s'investiguen, dos turismes han xocat frontalment. Com a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor d'un dels turismes, J.M.B.T.,de 92 anys. Els tres ocupants de l'altre vehicle han patit ferides menys greus. Un d'aquests ferits ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han estat atesos l'Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà.

La incidència ha obligat a tallar totalment la via i a fer desviaments del trànsit, tant per anar a Puigcerdà com en direcció a Bellver. S'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, ja són 131 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals. A la Cerdanya, enguany hi ha hagut dos accidents mortals. L'anterior va ser el mes d'abril, també a l'N-260, quan un motorista va ser envestit per un turisme a la zona de la urbanització del Golf, dins el terme municipal de Guils. En aquell cas, la víctima mortal era un veí de Bellver.