El vídeo que mostra el rescat dels bombers a tres muntanyistes al Pallars Sobirà

Andorra la VellaEl cos de bombers de la Generalitat ha compartit un vídeo en les seves xarxes mostrant el rescat a tres muntanyistes, dos d’ells amb hipotèrmia, a Certascan, al Pallars Sobirà. La complicada situació meteorològica no permet als serveis de rescat, ara per ara, traslladar els afectats a un centre mèdic en helicòpter. És per això que de moment han estat tota la nit al refugi i continuen en situació estable.

Les tres persones que #bomberscat vam rescatar ahir a Certascan, dues amb hipotèrmia greu, han passat la nit al refugi i continuen estables. La meteo, per ara, ens impedeix fer el rescat amb 🚁, pel que el #GRAE continuarem al refugi fins que les puguem evacuar amb seguretat https://t.co/DBuXrKiLf0 pic.twitter.com/nZop2MWhlk — Bombers (@bomberscat) 28 de agosto de 2023