Art per mostrar la "gratitud" a Pep Aguareles

Tot just aquest dimecres fa dos anys que Pep Aguareles ens va deixar. Per recordar la seva figura s’han organitzat diferents propostes culturals, una de les quals una exposició col·lectiva amb la participació d’alumnes i exalumnes de l’escola d’art d’Andorra la Vella i també d’artistes amics del fotògraf, que s’ha inaugurat al vestíbul de la Llacuna i que es podrà veure fins al 25 de febrer. Tal com ha destacat la cap de l’escola d’art, Neus Mola, es tracta d’una mostra “molt especial, ja que tots els que hi participen expressen l’afecte, l’estima i la gratitud” pel que els va aportar Aguareles.

La mostra s’ha construït amb 47 obres de diferents expressions artístiques que giren al voltant d’un poema d’Aguareles “que parla de l’infant que tots tenim a dins”, un escrit que segons Mola expressa molt bé com era el fotògraf, que “es va entregar plenament a la vida i que sempre va perseguir els seus somnis”. Mola ha recordat que hi ha diferents actes programats per homenatjar l’artista i que l’exposició de la Llacuna reflecteix més el que va ser Aguareles com a mestre i els altres, la vessant més artística.

A l’acte el fotògraf i exalumne d’Aguareles Jonathan Gil ha parlat en nom dels alumnes i ha destacat que era una persona “que omplia la sala”. Gil ha explicat que va ser una persona de la qual va “aprendre moltes coses” i sobretot en destaca que “et feia rumiar, pensar les coses per tu mateix”: era una forma d’ensenyar "molt característica d’ell", ha rememorat. “S’aprenia molt amb ell”, explica, i reconeix que era exigent i que a les seves classes s’havia d’estar “molt atent”. “Se’m va quedar una frase molt gravada del que ell deia, que la foto acaba quan tu fas el clic a la càmera” i que l’ordinador només serveix per arreglar “el que no has fet bé abans”. Per tant, Gil conclou que una de les seves grans ensenyances i que ell aplica a la seva professió és que cal “treballar abans” de fer la fotografia ja que la càmera només és “una eina” per captar el que veus.

A l’acte també ha estat present la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que ha destacat la “gran petjada” que Aguareles va deixar tant en el món artístic com a l’escola d’art i ha destacat que malgrat la pandèmia es poden fer coses per la cultura com demostra la mostra que s’ha inaugurat aquest dimecres.

Divendres a les set de la tarda tindrà lloc l’acte ‘Homenatge a Pep Aguareles’. S’hi presentaran tres obres compostes expressament per l’ocasió pels músics Lluís Casahuga, Toni Gibert i Oriol Vilella, a més s’interpretarà un blues que Aguareles va compondre. L’acte conclourà amb la projecció del documental ‘Pep Aguareles, poètica de la imatge’ sobre la seva vida i obra, realitzat per Àlex Tena i Marta Martínez amb banda sonora de Lluís Casahuga. I el dia 28 de gener a les 20.15 hores aquest documental es projectarà als cinemes illa Carlemany.

A l’últim, el proper 29 de gener a les set de la tarda, a la sala d’actes del Centre cultural la Llacuna, es presentarà el llibre de l’obra ‘Poètica de la imatge-S Poètiques’, que conté fotografies i poesies de Pep Aguareles i s’acompanya d’un CD amb la música de Lluís Casahuga.