Clàssica, DJ, jazz i ritmes mediterranis a Canillo i Escaldes-Engordany

La Fundació ONCA, impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, continua el cicle ON-Carrer i el cicle Engordany a duo, els dies 11, 12 i 13 d’agost, amb quatre actuacions.

El cicle ON-Carrer continua a la parròquia de Canillo amb tres actuacions. Jordi Claret, Richy Vuelcom DJ i Happy Go Lucky tocaran respectivament, el dimarts 11 d’agost a la placeta del Pui; el dimecres 12 d’agost al parc de davant de l’església del Tarter i el dijous 13 d’agost a la plaça del Prat del Riu. Totes les actuacions seran a les 20 hores. Per dur a terme les actuacions, la Fundació ONCA compta amb la col·laboració del comú de Canillo.

D'altra banda, el dimecres 12 d’agost, a les 19 hores, el cicle Engordany a duo, continua amb el Duo Font Bartumeu, format per David Font (guitarra) i Carolina Bartumeu (violoncel), que interpretarà el programa 'Racons del Mediterrani'. Tal com informen des de l'organització és imprescindible fer reserva de plaça a l’oficina de turisme d’Escaldes-Engordany.

Jordi Claret posa el toc clàssic al cicle ON-Carrer, amb la interpretació de la 'Suite núm. 1' de Bach. Al seu torn, Richy Vuelcom farà sessions de música electrònica en un entorn i un horari poc habitual per apropar aquest música al públic en general. I el duet Happy Go Lucky proposa un viatge musical a través dels estàndards del jazz, des dels anys 30 fins als 'hits' d’avui. Interpretaran versions dels mítics Ray Charles, B.B. King, Louis Armstrong, Bill Withers, així com temes popularitzats per les dives del jazz vocal: Ella Fitzgerald, Billie Holliday, Etta James i altres més actuals com els de Amy Winehouse, Alicia Keys o Gnarls Barkley.

Al seu torn, el duo Font Bartumeu oferirà un concert que ja es va poder veure dissabte en el marc del cicle Nits d'estiu als museus.