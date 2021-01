La Cultura no s'atura, amb els Pali

La tercera actuació dins la programació 'La Cultura no s'atura' a Ordino ha estat el concert de 'Els Pali' ofert aquest divendres a les 20 hores a l'Auditori Nacional d'Andorra. Des del comú valoren molt positivament el projecte que ha arribat al seu equador a la parròquia després d'aquest concert. La cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, ha indicat que el projecte ha permès afegir "dins de la nostra agenda cultural altres activitats que possiblement no hauríem previst" si no hagués estat per aquesta iniciativa sorgida del ministeri de Cultura. En aquest sentit, Choy ha posat d'exemple el recital poètic 'Veus d'Andorra' "que va ser tot un èxit".



Entre aquests actes culturals diferents que el comú ha afegit a la seva agenda, a banda del recital poètic, ja s'ha celebrat la lectura dramatitzada 'El museu de l'elefant' que es va fer a la biblioteca i el concert de 'Els Pali'. El projecte es troba en el seu equador, ha comentat la cònsol menor, exposant que encara queda per fer el microteatre 'Les molt il·lustres', un taller de moviment en família a càrrec de Mònica Vega i una projecció de curtmetratges amb un posterior col·loqui amb els creadors, que se celebrarà a l'ACCO el proper 16 de febrer. Pel que fa al microteatre, que s'hauria de celebrar aquest dissabte 23 de gener, ha quedat posposat pel març a causa de l'agenda d'una de les actrius.



Choy ha recordat que el projecte va ser una proposta del ministeri, a la qual es van adherir tots els comuns, a excepció del d'Escaldes-Engordany, i que van ser els coordinadors de cada àmbit qui van escollir la programació. A més, ha destacat que tot es va treballar conjuntament amb els caps de cultura de cada comú. Sobre la possibilitat de continuar amb el projecte en el futur, la cònsol menor ha comentat que tant els comuns com el Govern s'han emplaçat a fer-ne una valoració un cop s'acabi el projecte per veure si val la pena tornar a fer una iniciativa com aquesta. De fet, fins al moment, des d'Ordino es valora positivament el projecte, però volen esperar que transcorrin tots els actes previstos a la parròquia per prendre una decisió. Tot i així, Choy ha afegit que si el balanç és positiu, "soc partidària de tirar endavant una altra vegada aquesta iniciativa".



Pel que fa al concert celebrat aquest divendres de 'Els Pali', s'ha ofert una actuació amb noves cançons que han fusionat diferents estils com la rumba i el flamenc, passant pel funk, el pop o la música llatina. Així, l'agrupació ha creat una barreja de cançons tranquil·les i íntimes. A més, en aquests moments el grup es troba enregistrant el seu segon àlbum amb el productor Kiko Caballero a Hitmakerstudio de Barcelona.