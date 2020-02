Darder i Duran compleixen el somni d'exposar a Andorra

Fins al 21 de març, el Centre d'Art d'Escaldes Engordany (CAEE) acull l'exposició dels fotògrafs barcelonins Narcís Darder i Ricard Duran, que compleixen així el somni de poder exposar a Andorra.

A Narcís Darder i Ricard Duran els unia una mateixa passió: la fotografia. Ells no es varen arribar a conèixer mai, però sí els seus fills. I han estat aquests que a partir del 2011 varen decidir mostrar el seu llegat, arreu.

Darder i Duran, tot i ser uns entusiastes de la fotografia, l'entenien de manera diferent. El primer fugia dels retrats amb persones per copsar espais i moments de la Barcelona i l' Andorra dels anys seixanta. Una passió, la de Darder que va fer que "tota la família visqués del seu treball" segons indica la seva filla Isabel. Per la seva part, Duran buscava la "creació i l'enquadrament perfecte" segons indica el seu fill Ricard, que li va valer el reconeixement de la Federació Internacional de l'Art de la fotografia ( FIAP). Dues maneres de retratar la realitat social dels anys seixanta tant a Barcelona com a Andorra.

Els fills d'ambdós fotògrafs han preparat l'exposició conjuntament amb el comú d'Escaldes-Engordany que " és un somni, ja que ha costat molt aconseguir-ho" segons reconeix Ricard Duran.

Al voltant de l'exposició, es portaran a terme visites guiades per a particulars, grups i escoles. A més el 7 de març està programada una visita per a famílies a l'exposició i el 21 de març, un taller de fotografia a càrrec de Montserrat Altimiras.