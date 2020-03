Els guanyadors de la final del 13è Dictat Nacional, Marc Salina i Elena Martín

El Centre Cultural i de Congressos Lauredià de Sant Julià de Lòria ha celebrat aquest dissabte el lliurament de premis de la final del Dictat Nacional. Finalment, els dos guanyadors han estat els alumnes Marc Salinas del Lycée Comte de Foix i Elena Martín, del col·legi Janer. Tos dos s'han emportat un xec valorat amb 600 euros i un diploma. La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, acompanyada de la consellera de Cultura i Esports del Comú de Sant Julià de Lòria, Sònia Carrillo, i del director de Ràdio i Televisió d'Andorra, Xavier Mujal, han estat els encarregats en aquest cas de lliurar els premis als guanyadors.

Riva ha celebrat la consolidació de la trobada que serveix per realçar i potenciar l'ús del català entre els alumnes del país, en una jornada festiva i amb la participació de tots els sistemes educatius. Els textos de la final s'han extret de la novel·la Ossos i cendres, de Robert Pastor. Tots els finalistes han rebut el llibre com a obsequi després de fer el dictat i l'autor ha estat present al Centre Cultural i de Congressos per signar els llibres. Els guanyadors del concurs han coincidit en el fet que el camí fins a arribar a la final "ha estat complicat i amb molts de nervis".