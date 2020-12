'Promeses musicals', un concert de Nadal variat tant pels grups com pel repertori

'Promeses musicals' és el títol que duia el concert de Nadal celebrat aquest diumenge a les 12 a l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino organitzat per la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca) de la Fundació ONCA, emparada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà. El repertori del concert ha estat variat tant pel que fa a la tipologia dels grups com també pel que fa a les peces dels autors que s'han interpretat anant des de Johann Sebastian Bach fins als Beatles. De fet, Jordi Coll, violinista de l'ONCA i coordinador artístic del concert, ha explicat que el primer objectiu del repertori del concert de Nadal és pedagògic i "que sigui interessant de treballar amb els alumnes", però que després també s'intenta "que sigui un programa atractiu pel públic".

El concert ha estat protagonitzat per cinc formacions de cambra i dos grups instrumentals de l'Institut de Música del comú d'Andorra la Vella, i per primera vegada, també hi ha participat un grup format per alumnes de l'Espai de Música Moderna i de l'Escola de Música de les Valls del Nord. En aquest sentit, s'ha pogut gaudir de duos i de trios, d'un quartet i un quintet i fins i tot, de dos grans grups de guitarres i una banda d'instruments de vent. Treballar amb tants alumnes de diferents escoles amb la situació actual de pandèmia per la Covid-19 ha representat "molta feina" i s'han hagut de prendre moltes precaucions i protocols, ha destacat Coll. Tot i així, ha remarcat que ha estat fantàstic poder sumar dues noves escoles al projecte.

Concretament, per l'escenari han passat al voltant d'una cinquantena d'alumnes, ha explicat Coll, qui ha afegit que treballar amb els alumnes i amb professors de les diferents escoles ha estat "molt enriquidor i engrescador". D'altra banda, també ha volgut agrair la tasca de l'equip de la Fundació ONCA i el fet que s'hagi volgut tirar endavant el concert amb la situació actual. De fet, s'han seguit els protocols de distanciament i d'higiene i Coll ha destacat que fins i tot es netegen les cadires entre un grup i els altres. També ha afegit que la banda s'ha hagut de fer proves d'antígens per poder tocar sense mascareta. A més, la Fundació ONCA està adherida a la 28a campanya de recollida de joguines a favor de Càritas Andorrana i tothom qui volia podia dur una joguina nova sense embolicar al concert.