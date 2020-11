Rafel Nadal explica com neixen les històries d'alguns dels seus llibres

La xerrada literària que ha organitzat Encamp amb l'escriptor Rafel Nadal ha estat centrada en la seva darrera novel·la, 'Mar d'estiu: una memòria mediterrània'. Nadal ha comentat que la novel·la és un cant a la vida i a la manera mediterrània de viure la vida perquè "tots els països tenen una mateixa d'entendre la vida". El llibre, el qual és ple d'olors, colors i gustos de la costa i de les illes té "una part de memòria personal, una part de quadern de viatge i una part de recull de contes". De fet, ha declarat que la idea li va sorgir en un viatge amb ferri a l'illa d'Icària quan va observar que uns nens, amb un vidre van buscar la llum del sol per fer el reflex i de l'altre punt de l'illa els contestaven. Nadal ha comentat que va quedar impactat amb la imatge i que va preguntar la història d'aquella acció, la qual era un joc amb l'avi dels infants que vivia a l'illa i que era qui contestava amb el reflex del sol. "Vagi decidir escriure un llibre", el qual el moment dels miralls d'Icària "és el moment culminant", ha dit.

Sobre les xerrades literàries o clubs de lectura, Nadal ha confessat que són molt gratificants perquè es troba amb gent que li agrada molt llegir. "Són lectors rigorosos que et plantegen dificultats" i moltes vegades neixen històries. De fet, el llibre 'El fill de l'italià' va néixer en un club de lectura quan li van explicar la història d'uns mariners italians que s'havien refugiat a Caldes de Malavella en plena Segona Guerra Mundial. "A partir de la conversa, vaig investigar i va sorgir el llibre", ha indicat Nadal.

Durant la xerrada a la sala la Valireta, en la qual han assistit al voltant d'una trentena de persones per les restriccions sanitàries per la Covid-19, Nadal ha mantingut un diàleg franc amb els assistents i ha remarcat que de qualsevol lloc en poden sortir històries apassionants. A més, ha explicat les històries que li han fet néixer alguns dels seus llibres. Finalment, també ha emfasitzat la importància d'actes com aquests amb la situació actual. "No renunciem a fer actes culturals", ha demanat.