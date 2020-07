Tots els museus del país a la nova web museus.ad

Tots els museus, monuments, centres d’interpretació i equipaments museístics del país es troben ja recollits en una mateixa web wwww.museus.ad, una nova plana amb la qual es pretén “ampliar la difusió” d’aquest patrimoni, crear “sinergies” amb Andorra Turisme de tal manera que els visitants coneguin aquesta oferta i facilitar fins i tot el fet que es puguin fer reserves. Tal com ha posat en relleu la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, aquest projecte forma part del pla dels museus i s’emmarca en una estratègia digital integral “per posar al dia la difusió dels museus, monuments i instal·lacions museístiques de què compta el país”.



La web que fins ara agrupava la informació d’aquestes instal·lacions “de continguts era correcta però dificultava molt accedir a turistes pel tema de les llengües i perquè formava part de la web instiucional del Govern i era complicat arribar-hi”, ha exposat Planelles, afegint que ara es compta amb una plataforma pròpia que no està integrada al web del Govern i que arrenca amb quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès. A més, tal com ha posat en relleu el director adjunt de l’empresa Microblau, Àlex Net, el desavantatge de la web que hi havia fins ara en funcionament era tant la seva “manca de rellevància” com el desajust entre els actius reals i el relat digital que s’hi oferia. “El que s’ha pretès és passar d’un concepte informatiu a un experiencial, pretenem crear una experiència a l’usuari”, ha explicat Net, afegint que s’ha donat molta importància a l’aspecte multimèdia i multicanal i que permeti que l’usuari en faci ús i en tregui profit tant “abans, com durant i després” de la visita als monuments.



I el projecte de digitalització, tal com han explicat tant Planelles com Net, es planteja de manera evolutiva i per aquest motiu ja es treballa en una aplicació a la xarxa que serà presentada a la tardor i els continguts també podran ser actualitzats de manera fàcil. A la web consta informació sobre els museus, els monuments, els itineraris, les exposicions i les activitats que s’hi fan en aquestes instal·lacions i permet, per exemple, fer diferents tipus de cerca com pel tipus de monument o per la parròquia. Net s'ha mostrat convençut que aquesta web pot esdevinir “una eina” per fomentar les pernoctacions dels visitants i fins i tot que s’augmentin, ja que considera que d’aquesta manera podran comprovar tota l’oferta que tenen al seu abast. Hi haurà un enllaç directe a la pàgina d'Andorra Turisme per facilitar aquesta accessibilitat.