Una altra vida dedicada a l'Arcade

Andorra la VellaQui més qui menys, ha tocat una màquina recreativa. D’aquelles que als 80 i 90 van proliferar als bars que canviaven el joc cada cert temps, o que s’agrupaven en massa en els ja desapreguts salons recreatius. Pocs deuen ser els milenials que algun cap de setmana no s’havien deixat la paga, primer amb mondes de cinc i vint duros i després ja directament amb euros amb l’Street Fighter 2, el Super Side Kicks, el Bubble Bobble o jugant en duo a l’Streets of Rage, al Final Fight o als Snow Bros. L’època daurada dels recratius, se’ns lloc a dubte i prèvia a la popularització dels videojocs top, ja que en aquells temps, la Neo Geo era com un animal mitològic; ja saben tothom sabia que existia però ningú n’havia tocat mai cap.

Avui les màquines arcade són autèntiques peces de col·leccionista. I en aquest context, que surfeja entre el col·leccionisme i la nostàlgia, en Christian Abad, conegut com a Cris Arcades, va decidir fa 23 anys que la seva passió per les recreatives la canalitzaria construint peces de museu. I que a més a més, ho faria en el seu temps lliure, com un hobby. “Vaig començar el 1998. Primer a fer màquines en miniatura, i després les bartocs que és el moble sense la base, i cap al 2014 vaig pensar en dissenyar màquines arcade que sortissin de la normalitat, amb dissenys únics” explica en Christian, tot i que recorda que “totes les màquines que creo, ho faig com a hobby, no he deixat mai la meva feina”.

No qualsevol projecte

En el seu perfil d’instagram, en Christian atén qualsevol persona que pugui estar interessada en tenir una d’aquestes obes d’art del gaming. No obstant això, deixa clar que “no accepto qualsevol projecte. Crear aquestes màquines és la meva passió, i només faig les que m’aporten quelcom a nivell personal i són projectes realment interessants”. Recentment, n’ha creat dues, inspirades en la temàtica de DC. Els super herois són una temàtica que coneix bé, i una de les comandes més especials li va venir per part d’Strip Marvel, un popular streamer que parla d’aquests còmics. “Es va posar en contacte amb mi quan estava a la Gamescon de San Diego, i de seguida vam començar una pluja d’idees” recorda. El resultat? “Vaig dissenyar una màquina que era l’estructura d’Iron Man, i portava el reactor arc, i molt personaltizat fins i tot amb una figura d’Stan Lee” explica en Christian.

Per aquest creador el més important és l’esperit perquè cada projecte és únic i li criden especialment l’atenció “les temàtiques dels 80 i 90 com per exemple els Caçafantasmes, He-Man, GI Joe… el que jo vull fer en cada construcció és que la persona se senti la màquina com a única, que tingui un valor afegit”. En aquest sentit, en Christian ha dissenyat estructures tan espectaculars com una de Resident Evil on un zombie surt de la zona del moneder i incorpora llum, so i sirenes de policia, o una altra recentment ambientada en The Mandalorian amb el Grogu que amb una base animatrònica es podia controlar, o una per quatre jugadors de les Tortugues Ninja que fins i tot duia una nevera.

Una creació total

“Jo ho faig tot, des de l’estructura de fusta, fins al disseny dels vinils, i les conexions de música, llum i so, així com la instal·lació de la consola” explica. En aquest punt, en Christian matitza que “el disseny està fet amb una botonera de sis botons” i el perquè doncs té molt a veure amb la història de les recreatives ja que “el joc més jugat de tots els temps és l’Street Fighter 2, i aquelles màquines incorporaven 6 botons per treure tot el rendiment als personatges. I jo vull que qui agafi algun dels seus personatges, experimenti la mateixa sensació”.

El mètode de treball és tan senzill com complicat a la vegada. El secret “és fer la màquina amb carinyo” diu en Cris Arcade, com es conegut a les xarxes socials. Partint d’aquesta premisa “cada projecte és únic, no treballo amb vàries màquines a la vegada. És un cúmul de decisions, perquè jo parlo amb la persona que la vol i aquesta ha d’estar cent per cent a gust, ha de sentir que estem fent el que vol”. Pel que fa als terminis en Chris pot fer una màquina en 45 dies, sempre i quan no portin quelcom especial com impressions en 3D, figures… i actualment te l’agenda plena fins l’abril del 22. “Si m’hi dediqués en exclusiva les podria fer en dues setmanes. Però com t’explicava, això és el meu hobby, la meva passió i no concebo fer-ho d’una altra manera” afirma.