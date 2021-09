Andorra, present un any més en la Setmana del llibre en català

BarcelonaUn any més Andorra serà present a la Setmana del llibre en català. La participació a la 39a edició, gestionada pel ministeri de Cultura i Esports a través de l’àrea de Lectura Pública i Biblioteques, se celebrarà del 10 al 19 de setembre a Barcelona, al Moll de la Fusta.

La participació en la setmana agruparà sota el mateix estand, el número 7, el Govern, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu. S’oferiran en total prop de 200 títols, inclòs algun material amb un format diferent del llibre, com la revista Portella i la revista que edita Àgora Cultural cada any.

Els objectius de la presència d’Andorra a la setmana són aixoplugar els editors andorrans i pirinencs, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet per encàrrec o amb suport institucional i exposar, d’aquesta manera, una mostra del ventall cultural del Principat i del Pirineu. Els editors del país, els escriptors i les entitats i institucions que tenen producció editorial podran vendre les seves obres en el mateix estand, donant un relleu especial a les darreres novetats.

Hi seran presents els següents editors: Publicacions del Govern d’Andorra Institut d’Estudis Andorrans Consell General; Editorial Andorra; Editorial Límits; Aloma Editors; Anem Editors; Mesclant Editors; Societat Andorrana de Ciències; Col·lectiu Portella i Edicions Salòria. A més, també estaran disponibles obres d’autors andorrans publicats per segells catalans com Pagès, Grup 62, Apostroph o Males Herbes. La presència andorrana s’acompanyarà de diverses activitats que tindran lloc durant la setmana del llibre. En destaquen les presentacions del dia 12 de setembre que els organitzadors han agrupat sota el nom de 'L’Hora d’Andorra'.

La Setmana del llibre en català és una mostra que té per objectiu promoure la lectura i la venda de llibres en català. Enguany agruparà 227 expositors, repartits en 69 mòduls. En aquest sentit, 185 d'aquests són segells editorials; 19, llibreries; dotze, institucions; nou, universitats i una distribuïdora d'arreu dels Països Catalans, ja que està prevista l'assistència d'Andorra, Catalunya Nord, Illes Balears i País Valencià de manera destacada.