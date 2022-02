Canillo recupera la tradicional matança del porc després de 20 anys

CanilloTal dia com avui de fa 10 anys, el 19 de febrer de 2012, va ser notícia...

En motiu del Carnaval Canillo ha recuperat una tradició perduda de la parròquia, la matança del porc. Aquest diumenge al matí s'ha sacrificat a l'escorxador d'Andorra la Vella un animal d'entre 80 i 90 quilos, amb el qual s'han fet els embotits que es couran dilluns a la plaça Carlemany durant la botifarrada popular de Carnestoltes. Un dels membre de l'associació de Gent Gran de Canillo –entitat organitzadora de la festa-, Antoni Torres, ha explicat que es preveu que surtin entre 130 i 140 quilos de carn, dels quals es faran majoritàriament botifarres i salsitxes per coure-les a la brasa, donat que per elaborar alguns embotits es requereix un procés llarg i no es pot fer en un dia. El conseller de Comú, Àlex Mitjana, ha valorat molt positivament la recuperació d'aquesta tradició de la parròquia després de 20 anys i ha explicat que algun hotel els hi ha demanat informació sobre la festa pels clients que tenen, ja que alguns desconeixen què es fa.

Un dels membres de l'associació de Gent Gran de Canillo, Antoni Torres, ha explicat que majoritàriament es faran salsitxes perquè alguns embotits, com ara bulls i bringueres, necessiten un procés llarg d'elaboració i no es poden fer en un dia.

Torres també ha recordat que fa uns 20 anys es matava el porc a cada casa de la parròquia i ara 'hem volgut recuperar aquella tradició'. De fet, ha destacat que actualment hi ha unes tres cases a Canillo que encara mantenen el costum i ha explicat que el dimarts de Carnestoltes era típic 'fer el caldo amb les olles que els arlequins anaven a robar a les cases i després menjar-se el biscorn', és a dir, es farcien de carn totes les parts del cor del porc.

Per la seva banda, el conseller de Comú, Àlex Mitjana, ha valorat molt positivament la recuperació d'una tradició tan antiga. 'Des del Comú veiem bé tot el que són aquestes iniciatives i més quan són coses tradicionals de Canillo'. Aquesta festa es preveu que tingui continuïtat i no només és un atractiu pels canillencs sinó també pels turistes que visiten la parròquia. Mitjana ha destacat que alguns hotels els han trucat per demanar-los que els hi expliquessin què es fa perquè alguns clients curiosos els hi ho demanaven.