El Cirque du Soleil munta una gran discoteca amb 'Müv'

Andorra la VellaFaltava una mica més d'una hora per començar el xou i dins el recinte del Cirque du Soleil el públic no es podia aguantar les ganes de ballar. L'últim espectacle de la companyia canadenca creat exclusivament per a Andorra porta per títol Müv, i els espectadors havien vingut disposats a moure's des del primer minut. L'estrena de dissabte passat era esperada: després de dos anys de pandèmia, Andorra la Vella torna a acollir el circ durant tot el juliol, i ho fa en un escenari monumental de 360 graus amb públic dret i butaques.

Müv fusiona acrobàcies vertiginoses amb hits musicals dels últims anys a través de la figura d'un DJ, que fa de fil conductor de l'espectacle i té el repte de fer ballar tothom. Dissabte ho va aconseguir de llarg: el recinte del Cirque du Soleil situat a l'aparcament comunal Prada Casadet es va convertir en una festassa, com una rave sofisticada amb les grades retrunyint al ritme de la música i els prop de 5.000 espectadors cantant a viva veu i ballant amb els artistes.

"Els últims anys, l'impacte del coronavirus ha estat molt fort en la companyia . Hem treballat dur per reconstruir-la i poder recuperar aquesta col·laboració amb Andorra, que ja és una tradició i marca l'inici de l'estiu", explicava abans de l'estrena el president del Cirque du Soleil, Stéphane Lefebvre. El retorn als escenaris no podia ser tímid, i per això van treballar amb la idea de la música com un element de cohesió col·lectiva. "Teníem el desig de celebrar la vida mitjançant el poder de la música. L'espectacle és un cant optimista i participatiu a la joia d'estar junts, al fet de vibrar a l'uníson i connectar els uns amb els altres", assenyala la directora de creació de Müv, Marie Hélène Delage.

10 números creats per a l'ocasió

Des de l'arrencada, Müv fa desaparèixer les barreres que tradicionalment separen públic i artistes. Els acròbates salten pel damunt dels espectadors, es contorsionen dins de bombolles transparents mentre el públic els aguanta i el DJ fins i tot deixa a la decisió de la majoria les cançons que han de sonar. Cançons de Billie Eillish, Rihanna, Adele i The Weeknd posen ritme a números d'alta intensitat com un impressionant duet de suspensió a través dels cabells a 13 metres per sobre del terra, amb una de les acròbates cap per avall mentre sona Crazy de Gnarls Barkley.

Cada número dura poc més de cinc minuts, però els artistes de Müv dediquen pràcticament tot el dia a preparar-se. "Al principi trigava dues hores a vestir-me i maquillar-me. Ara ja hi vaig agafant traça i amb una hora llarga ho puc tenir fet. Però des de les deu del matí estic escalfant i estirant els músculs perquè puguin respondre com toca a l'escenari", explica l'eslovena Silvia Vrskova, una de les acròbates de Müv. Ella és una de les encarregades del final apoteòsic de l'espectacle, que culmina amb un sensacional número d'acrobàcies a terra encadenat amb un altre número de trapezi bungee amb quatre artistes fent tombarelles a l'aire. "Vam crear-lo expressament per a Müv. És un número complex, perquè hem d'estar molt coordinades entre nosaltres i també amb els companys de terra, que ens sostenen a l'aire i ens llancen el trapezi", subratlla Vrskova.

La seva actuació es mou a ritme de Counting stars de One Republic, una banda sonora "poc habitual al món del circ". Vrskova explica que "no havia actuat mai amb música pop internacional" i que aquest concepte "porta el número de trapezi cap a un camí diferent i menys previsible". Després de l'estrena, l'acròbata està exultant amb la resposta del públic: "Amb la pandèmia hem estat molt de temps sense poder actuar, tornar als escenaris és realment bonic. Quan tothom va posar-se a ballar i van treure les llanternes del mòbil per acompanyar la música se'm va posar la pell de gallina".

Amb Müv Andorra reprèn la seva estratègia per atreure visitants durant l'estiu i convertir-se en un destí per a turistes de totes les edats. "La col·laboració amb el Cirque du Soleil permet millorar la xifra de visitants a l'estiu. Al llarg de les set edicions hem rebut més de 103.000 espectadors", subratlla el ministre de Turisme i Telecomunicacions d'Andorra, Jordi Torres. Aquest any, per primera vegada, les entrades sense butaca no són gratuïtes (costen 5 euros) i les de les grades valen entre 20 i 25 euros.