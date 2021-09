Cita amb el fado a Andorra la Vella

Andorra la VellaAndorra la Vella s'inclou entre la desena de ciutats d'arreu del món que acullen el festival de fado. Ho fa amb tres propostes que tindran lloc el dia 1 d'octubre i en què destaca el concert de Fàbia Rebordao, una de les artistes que representa el nou fado. A més de l'actuació d'aquesta artista el públic podrà gaudir d'una projecció de la pel·lícula 'Lisbon story / Viaje a Lisboa' de Wim Wenders i la conferència 'Lisboa cuna del fado' a càrrec de Tiago da Silva, escriptor i director teatral. La projecció serà a la sala la Consòrcia del Centre de congressos d'Andorra la Vella a dos quarts de sis de la tarda; la conferència, al mateix escenari, a un quart de vuit del vespre i el concert, a l'auditori del Centre de congressos a dos quarts de nou de la nit.

El conseller de Cultura i Promoció Turística d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha explicat que la proposta de celebrar aquest festival a Andorra la Vella va sorgir durant la visita de la cònsol general de Portugal a Barcelona l'any passat. Ha afegit que s'ha programat pensant en tota la comunitat portuguesa que viu al país i també els turistes que el visiten. A més, també és una manera "d'estrènyer llaços" amb Portugal i ha recordat la gran aportació de totes les persones d'aquest país que han vingut a viure a Andorra.

Al seu torn, el cònsol honorari de Portugal a Andorra, José Manuel da Silva, ha manifestat que el festival de fado està "molt consolidat" a Barcelona i Madrid i que aquest any s'arriba a l'onzena edició, amb Lisboa com a protagonista. Precisament, el festival que es duu a terme a Andorra està emmarcat dins el de Barcelona i té la vocació de continuïtat. "L'objectiu d'aquest festival és el de promoure el fado a l'exterior i divulgar la llengua i cultura portugueses i és, alhora, una oportunitat per projectar els nostres artistes al panorama internacional", ha manifestat Da Silva, que ha recordat que actualment aquest festival es fa a setze ciutats d'Europa, Àfrica, Amèrica Llatina i l'Àsia i "és un gran esdeveniment cultural". Ara Andorra la Vella se suma a aquestes ciutats. Da Silva ha destacat també que es pugui viure el concert de Rebordao, que és "una de les veus predominants del fado actual" i l'ha reformat afegint-hi influències del 'soul', la bossa nova, la música capverdiana, el blues i el jazz. Té tres discos publicats, el darrer dels quals, 'Eu Sou', ha sortit al mercat aquest any.

Les entrades per al concert ja es troben a la venda a la web del comú i tindran un cost de 20 euros. Se'n vendran 400. Pel que fa a la projecció i la conferència, seran d'entrada lliure i les places estan limitades a una cinquantena de places. Aquest festival, han manifestat tant Da Silva com Canturri, ha de ser una primera acció per potenciar més la col·laboració per difondre la llengua i la cultura portugueses a Andorra. Així, el conseller de Cultura ha manifestat que malgrat que ja s'ha col·laborat en altres ocasions "la porta està oberta" a altres cooperacions.