La Coral Casamanya apropa la música del renaixement a Ordino

OrdinoLa Coral Casamanya ha endinsat als ordinencs a la música del renaixement en el concert de primavera celebrat aquest diumenge a l'església parroquial d'Ordino, després que l'any passat no es pogués celebrar a causa de la pandèmia. "La majoria de les cançons són del 1600", ha declarat el president de la coral, Lluís Babi, qui s'ha mostrat molt satisfet de poder tornar a fer un concert. A banda, el repertori també ha incorporat amb una sardana i algunes cançons franceses.

En total, el concert ha comptat amb deu dels onze membres de la coral. En aquest sentit, Babi ha comentat que la pandèmia ha causat bastants baixes en la coral. D'altra banda, tot i que enguany ja van poder fer la cantada de caramelles i unes nadales al carrer per Nadal, aquest és el primer concert d'aquest any de la coral a Ordino. De fet, ha manifestat que, per exemple, les caramelles, les van haver de fer en un format més reduït i més curt. A més, ha destacat que durant tot aquest temps, han estat de les poques corals que ha seguit assajant. "Hem intentat fer el curs normal", ha indicat, afegint que porten assajant des del setembre passat encara que no hagin pogut celebrar tots els concerts que normalment oferien en altres temporades.

L'aforament del concert era reduït a causa de les restriccions de la Covid-19 i calia reserva prèvia. En total, més d'una vintena de persones han assistit a l'església parroquial d'Ordino per gaudir de la coral. D'aquesta manera, Babi ha comentat que també és el primer concert que celebren sense mascareta, seguint tots els protocols dictats pel ministeri de Salut. De fet, ha manifestat que la majoria dels membres ja "estem vacunats amb les dues dosis", a excepció de dos, que s'han fet un test d'antígens aquest diumenge al matí.