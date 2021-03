Doble actuació de l'ONCA en el marc de l'Andorra Sax Fest

Andorra la VellaDoble actuació de l'ONCA en el marc de l'Andorra Sax Fest. Així, l'orquestra col·labora per segona vegada amb la cita musical en la producció i en la realització del concert per a solistes, que tindrà lloc aquest dimecres a les nou del vespre. A més a més, per quarta vegada, l’ONCA serà l’encarregada d’acompanyar els finalistes del Concurs internacional de saxòfon d’Andorra, el dijous 1 d’abril a les tres de la tarda.

La formació orquestral estarà formada per 21 músics, amb Gabriel Coll com a concertino i Àlex Sansó com a director convidat al certamen. La formació de corda compta, també, amb la participació d’instrumentistes de vent per interpretar obres de Barber, Beethoven i Paganini. A més, es podrà escoltar l’estrena mundial de la peça de Vincent David, nomenada 'Linéal', amb l’autor de l’obra com a solista.

La programació restant del concert per a solistes estarà protagonitzada per Antonio García Jorge, Nacho Gascón i Nikita Zimin, entre els quals figuren alguns dels membres del jurat del concurs.

A més, l’orquestra acompanyarà el dijous els sis finalistes que superin la fase eliminatòria del Concurs internacional de saxòfon d’Andorra amb l’obra 'Concertino Op.17' de Jeanine Rueff.

Per realitzar les diverses interpretacions, l’orquestra comptarà amb les mesures de seguretat i higiene establertes en els protocols del ministeri de Salut i, en el cas dels músic de vent, estaran cribrats abans de cada actuació. Les dues actuacions seran al Centre de congressos d’Andorra la Vella.