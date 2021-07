Escaldes presenta una festa major reprogramada

Escaldes-EngordanyLes darreres restriccions sanitàries imposades pel Govern durant la celebració de les festes majors, que obliguen, entre d'altres, a finalitzar tots els esdeveniments com a màxim a les 22.30 hores i desenvolupar-los als espais exteriors, han portat a la Unió Pro-Turisme d'Escaldes-Engordany (UPTEE) a reformular el programa a contratemps i anul·lar la majoria d'espectacles adreçats a la gent gran, que en un principi havien de tenir lloc en espais interiors.

En aquest sentit, segons ha comentat aquest divendres durant la presentació de la festa el president de l'entitat, Jaume Ambor, només s'ha pogut salvar el concert de l'Orquestra Maravella, que se celebrarà el 24 de juliol, a partir de les 20.30 hores, a l'aparcament dels Veedors. Una de les principals dificultats ha estat adaptar un programa que des d'un inici estava concebut per allargar els actes fins al voltant de la una de la matinada.

La festa major d'Escaldes-Engordany tindrà lloc del 23 al 26 de juliol i compta amb un pressupost que se situa al voltant dels 70.000 euros. Així, de cara al dia 23 la festa començarà a les 18 hores amb el repic de campanes i les traques. A la mateixa hora es donarà inici al tradicional mercat al passatge Arnaldeta de Caboet, a l'avinguda de les Nacions Unides i al carrer dels Veedors. De fet, el mercat obrirà cada dia de la festa major a partir de les 10 hores.

Els actes del primer dia de celebració continuaran amb un programa de ràdio a càrrec del jovent de la parròquia; una gran trabucada a càrrec dels trabucaires de la UPTEE (18.15 hores); una cercavila a càrrec de Batrakes, acompanyats del pubillatge d'Escaldes (18.20 hores); un espectacle del mag 'Shado', participant en el programa Got Talent (19 hores), i una actuació del grup català 'Sense Sal' (21 hores) a l'aparcament dels Veedors. Segons Ambor, 'Shado' és un referent de la màgia creativa que ha aconseguit trencar els esquemes de la màgia tradicional.

De cara al dia 24, hi haurà activitats de ioga (10 hores) i zumba (12.30 hores) al Parc de la Mola; activitats aquàtiques infantils al carrer dels Veedors (de les 16 a les 19 hores); repartiment de coca i sucs (18.30 hores); un 'Music Show' amb la banda 'BSO' (18.30 hores); una cercavila amb personatges Disney (19 hores); una exhibició de taekwondo (19 hores) a la plaça Coprínceps, i 'rumband' a la pista de bàsquet de Sant Jaume (19 hores). Per tancar el dia s'oferirà el concert de l'Orquestra Maravella.

El 25 de juliol, a partir de les 9 hores, es durà a terme la missa en honor al patró d'Escaldes-Engordany a la Capella de Sant Jaume; el Dia del Turista a la plaça Coprínceps (12 hores); i havaneres amb Cavall Bernat al Parc de la Mola (20 hores). Per acabar, s'oferirà un tribut a Coldplay a l'aparcament dels Veedors a partir de les 21 hores.

Finalment, els actes més destacats del 26 de juliol seran la missa de Santa Anna (12 hores) en honor a la patrona de la parròquia a l'església de Sant Pere Màrtir, que comptarà amb l'assistència de les autoritats, el pubillatge 2019-2021 i l'Esbart Santa Anna; el tradicional Ball de Santa Anna a la plaça que duu el seu nom (13 hores); la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Manresa a la plaça Coprínceps (13.30 hores); un espectacle infantil a càrrec de Jaume Barri (17 hores); un concert tribut a Jarabe de Palo (20 hores), i el majestuós Castell de Focs d'Artifici (22 hores) per tancar la festa.

Amb tot, Ambor ha destacat que s'ha dissenyat tot un recorregut en el qual serà obligatori l'ús de la mascareta i estarà prohibit fumar o consumir qualsevol mena d'aliment, excepte d'aquells espais que estaran habilitats amb taules i cadires. A més, també s'ha reforçat la seguretat amb sis agents, quatre que vetllaran pel compliment de les mesures dins del recorregut i altres dos que controlaran els accessos. Així mateix, també hi haurà una zona destinada a atraccions per a joves, malgrat que tampoc hi haurà servei de restauració. Estaran ubicades al carrer dels Veedors.

Activitats esportives

Finalment, des de la Unió Pro-Turisme també s'ha dissenyat una sèrie d'activitats esportives. Durant cada dia en què s'allargui la festa, es durà a terme el primer Campionat de Tir amb Arc al Prat del Roure. El 24 de juliol, entre les 10 i les 20 hores, hi haurà un Concurs de petanca a les pistes del pavelló del Prat Gran, i de les 16 a les 19 hores tindrà lloc el 22è Campionat de dards electrònics a la Gruta. El dia 25, de les 10 a les 13 hores, se celebrarà un torneig d'escacs mitjançant partides ràpides al Parc de la Mola.