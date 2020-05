Els fallaires d’Andorra la Vella anuncien l’ajornament de la cremada de falles d’enguany

L’Associació Fallaires d’Andorra la Vella ha difós un vídeo a través de les seves xarxes socials en el qual anuncia que el proper 23 de juny les falles no rodaran a la capital. El vídeo mostra imatges dels carrers i places del Centre Històric per on passen habitualment els fallaires buides sense ningú i les combina amb imatges d’anys anteriors on els mateixos espais estan plens a vessar de fallaires rodant falles i públic gaudint de l’espectacle.

La decisió de l’ajornament de la festa ha estat presa després de valorar la situació esdevinguda per la pandèmia. Encara que en les properes setmanes hi pogués haver un cert relaxament en les mesures de confinament, els esdeveniments de caire festiu i que apleguen nombrosos grups de gent (com és el cas de la cremada de falles) "veuran clarament" afectat el seu normal desenvolupament, ja no només pel que fa a la celebració de la mateixa nit del 23 de juny, sinó a la pròpia organització que ja hauria d’haver començat el mes d’abril però que es va veure impossibilitada per l’aturada provocada per la Covid-19, explica l'entitat en un comunicat.

Malgrat l’ajornament de la cremada de falles del 23 de juny, l’associació es manté en converses amb el comú d’Andorra la Vella per valorar la situació i veure la possibilitat de traslladar-la a una altra data d’aquest 2020 mirant de mantenir un criteri que no l’allunyi de la tradició.

La difusió de la decisió presa pels fallaires d’Andorra la Vella va en consonància amb l’acord de la Taula Nacional de Falles d’Andorra pel qual, davant la impossibilitat de celebrar la cremada de falles a les diferents parròquies amb el format habitual, els diferents col·lectius (Fallaires Lauredians, Fallaires d’Escaldes, Fallaires d’Encamp i Fallaires d’Ordino) iniciaven contactes amb els seus respectius comuns per valorar la idoneïtat d’una altra data.