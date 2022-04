Giorgi Dzhishkariani guanya la vuitena edició del Solo Sax Competition.

Andorra la VellaGiorgi Dzhishkariani s'ha erigit com a guanyador de la vuitena edició del Solo Competition de l'Andorra Sax Fest, que ha celebrat la final aquest dissabte a la tarda al Centre de congressos de la capital. Sis finalistes s'han disputat la victòria en aquest últim dia de concurs de l'edició d'enguany. La darrera edició ha comptat amb una nombrosa afluència de públic i la representació dels patrocinadors.

L'obra escollida per aquesta edició ha estat una nova composició que s'ha creat especialment per aquesta competició. Es tracta de 'Straight Ahead' de Jean-Denis Michat. Els finalistes han estat acompanyats per l'ONCA dirigida per Àlex Sansó durant l'execució d'aquesta complexa obra que posa l'accent en les habilitats de cada músic. Pel que fa al guanyador, Dzhishkariani és de nacionalitat georgiana, té 21 anys i l'any passat va quedar segon.

A la gala final, han fet entrega dels premis la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés; el conseller de Cultura i Promoció turística del comú d'Andorra la Vella, Miquel Canturri; i el director de nou producte d'Andorra Turisme, Enric Torres, entre d'altres.