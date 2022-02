El grup andorrà 'Less is More' escull l'edifici de Ràdio Andorra per la seva imatge promocional

EncampTal dia com avui de fa 10 anys, el 22 de febrer de 2012, va ser notícia...

El grup de pop rock andorrà Less is More ha utilitzat l'edifici de Ràdio Andorrà com a marc de les sessions fotogràfiques que serviran per crear la seva imatge promocional. Els passats 28 i 29 de gener es van dur a termes les sessions fotogràfiques, amb el suport del Departament de Patrimoni Cultural del Govern.

El treball fotogràfic, realitzat per Maria Núria Moreno, recull imatges de tot el grup així com plans individuals dels diferents membres de la banda en diferents ubicacions característiques dins de l’edifici. Els músics i l’equip tècnic han explicat que van decidir utilitzar aquest edifici per la seva rellevància històrica i patrimonial així com per ser un lloc des del que Andorra havia fet viatjar la música fins a destins com Austràlia o el continent africà mitjançant les ones de ràdio.

El treball realitzat durant el cap de setmana il·lustrarà la pàgina web de la banda, els cartells promocionals dels concerts així com el contingut gràfic del primer treball en estudi del grup, que es preveu sigui enregistrat durant aquest estiu.

Less is More està format per Ishtar Ruiz (veu), Miquel González (guitarra elèctrica), Sandra Fontan (guitarra acústica), Landry Riba (baix) i Tet Bazàn (Bateria). L’estilisme de la banda a anat a càrrec de Xesca G Perruquers. L’assistència tècnica fotogràfica va ser realitzada per Josep Perez i les imatges de vídeo de tot el procés van ser captades per Lluís Dejuan.